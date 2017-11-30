Paytm превратится в один из крупнейших цифровых банков мира

Paytm планирует стать цифровым банком с полным спектром услуг

Paytm Payments Bank раскрыл планы по расширению своего спектра финансовых услуг, что позволит ему стать одним из крупнейших цифровых банков в мире.

Банк уже имеет около 500 млн клиентов и предоставляет полный набор платежных услуг, а также некоторые финансовые услуги — к примеру, прием депозитов и денежных переводов. Однако Paytm не может выдавать кредиты, что является единственным барьером, отделяющим платежную компанию от становления полноценным цифровым банком.

Продвижение Paytm в сфере финансовых услуг позволит предоставить доступ к финуслугам примерно 1,3 млрд человек. Диджитализация финансовых услуг является одной из ключевых целей правительства Нарендры Моди, который стремится расширить доступ к банковским услугам для потребителей, не имеющих счета в банке.

Сервис станет первым в стране мобильным банком с нулевой комиссией на онлайн-транзакции и без минимального баланса.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Paytm планирует вложить $1 млрд в свой платежный бизнес. Крупнейшая индийская платежная компания потратит огромные деньги на свое развитие.

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По материалам thepaypers.com