Платежи по отпечатку пальца: Ощадбанк запустил новую функцию

Теперь в мобильном приложении госбанка можно подтверждать операции по отпечатку пальца

Клиенты Ощадбанка теперь смогут не только осуществлять вход в мобильное приложение Ощад 24/7 по отпечатку пальца (Touch ID) или по технологии распознавания лиц Face ID, но и подтверждать таким образом платежи, переводы и другие операции. Это решение доступно на Android и iOS-устройствах, которые поддерживают технологии биометрии.

Еще одна новация от Ощадбанка — автоматическая подстановка кодов с SMS для подтверждения операций на устройствах Android. Это значит, что пользователю больше не придется тратить время на ввод кода из SMS — система автоматически мгновенно вставит код в соответствующее поле.

Также в веб и мобильном банкинге упрощенно осуществление платежей за коммунальные услуги. Найти необходимый счет/квитанцию можно не только по идентификатору, а просто введя адрес дома.

Для того, чтобы клиенты не забывали оплачивать коммунальные услуги вовремя, реализована возможность подписки на выставленные счета при оплате квитанций в Ощад 24/7 (функция «Создать подписку»). Таким образом, ежемесячно, когда коммунальная компания выставит новый счет, клиент будет получать информацию о нем. Соответствующую оплату необходимо будет лишь подтвердить в меню «Коммунальные платежи».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что три банка контролируют почти 87% POS-терминалов в Украине. Назван банк-лидер по приросту доли рынка эквайринговой сети.

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