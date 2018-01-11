Платежи в Bitcoin обвинили в неэффективности

Крупная американская конференция по Bitcoin прекратила принимать платежи в криптовалюте из-за неэффективности

The North American Bitcoin Conference, которая состоится в Майами на следующей неделе, отказалась продавать билеты за биткоин за несколько дней до мероприятия.

Причина такого решения кроется в низкой скорости платежей и высокой комиссии. На веб-сайте специализированной конференции указано, что эти факторы являются результатом перегруза сети и ручной обработки транзакций. И уже заставили многих торговцев пересмотреть свое решение о приеме оплат в криптовалюте.

Организаторы конференции боятся, что посетителей, которые купят билет в последний момент, попросту не успеют внести в базу. Или их оплата и вовсе не будет принята вовремя. Тем не менее организаторы обещают оставить опцию покупки билетов за биткоин заранее.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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