Visa и Microsoft отказались от поддержки Bitcoin

Visa перестала обслуживать карты с поддержкой Bitcoin, а Microfoft – продавать свои продукты за биткоин

Американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платежных операций Visa, закрыла обслуживание дебетовых карт с поддержкой Bitcoin.

Несколько провайдеров дебетовых карт с поддержкой Bitcoin — Bitwala, Cryptopay, Wirex и TenX — внезапно отказали клиентам в обслуживании. Инцидент произошел из-за действий со стороны платежного сервиса Visa Europe.

Пользователи сообщили, что им пришли письма от WaveCrest и других компаний о закрытии счетов, хотя сами средства остались нетронутыми. При этом в Visa Europe заявили, что причиной стало несоблюдение WaveCrest правил членства в Visa, однако это не является борьбой с криптовалютами.

В свою очередь, Microsoft перестала принимать биткоин в качестве оплаты за свои продукты. Впрочем, в компании утверждают, что это временный шаг, связанный с нестабильностью криптовалюты.

Напомним, технический гигант добавил поддержку Bitcoin еще в 2014 году, и с тех пор уже не раз ее приостанавливал.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что транзакции Visa будут сопровождаться особым звуком и анимацией. «Звук Visa» впервые можно будет услышать с началом глобальной рекламной кампании, приуроченной к открытию Зимних Олимпийских игр.

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По материалам finclub.net