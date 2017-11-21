По глазам: испанский банк нашел новый способ идентификации клиентов

Клиенты BBVA смогут зайти в мобильный банкинг, посмотрев в камеру смартфона

Вкладчики одного из самых инновационных банков Испании — BBVA — смогут авторизоваться в приложении мобильного банкинга с помощью системы сканирования сетчатки глаза.

Подобный функционал могут предложить последние модели смартфонов Samsung.

BBVA — первый испанский банк, который запустил технологию биометрической аутентификации от Samsung — Samsung Pass. Она позволяет не вводить логин и пароль, а также отказаться от отпечатка пальца.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что технологию распознавания лиц iPhone X взломали с помощью маски. Несмотря на то, что в Apple утверждали, что сканирование лица гораздо более надежная защита смартфона — чем отпечаток пальца.

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