Технологию распознавания лиц iPhone X взломали с помощью маски

Специалисты создали маску для взлома Face ID всего за 150 долларов

Вьетнамская компания по кибербезопасности Bkav утверждает, что ей удалось обхитрить технологию распознавания лиц iPhone X Face ID с помощью маски. Маска сделана для того, чтобы обмануть технологию картирования лица Apple, поэтому она представляет собой что-то наподобие гибридной головы монстра с вырезами для глаз, носа и рта.

В Bkav сообщают, что маска создана с помощью трехмерной печати, макияжа и 2D-изображений. Специалисты также использовали «специальную обработку на щеках и вокруг лица», где есть большие участки кожи, а нос создан из силикона. На демо-видео можно увидеть процесс разблокировки iPhone с помощью маски.

Стоимость изготовления маски составляет всего 150 долларов, сообщают в Bkav. Компания начала работать над маской сразу после получения своего iPhone X 5 ноября. Это означает, что компания смогла создать маску для обмана Face ID менее, чем за неделю. В компании подчеркивают, что маска еще не доработана и нуждается в дополнительных исследованиях.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Apple обвинили в снижении точности Face ID для ускорения производства iPhone X. Компания смягчила спецификации компонентов фронтальной камеры TrueDepth, которая используется для работы Face ID. Случилось это примерно в то же время, когда был представлен iPhone X.

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По материалам theverge.com