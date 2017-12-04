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Почему британский банк просит клиентов не скачивать антивирус Kaspersky

04.12.2017 16:30

Отказ связан с опасениями шпионажа

Британский банк просит клиентов не скачивать антивирус Kaspersky Фото: qberrors.com

Крупнейший банк Великобритании — Barclays — перестанет предлагать своим клиентам использовать бесплатное антивирусное ПО от Лаборатории Касперского.

Такое решение принято после публикации официальных рекомендаций от Национального центра кибербезопасности ограничить использование этого ПО на компьютерах государственных ведомств в интересах национальной безопасности. Есть опасения, что антивирус используется российскими властями для слежки за ведомствами других стран,

Несмотря на то, что не существует никаких аргументов в пользу того, что антивирус действительно может навредить частным пользователям, в банке решили ограничить установку этой программы для новых пользователей.

Также банк разослал предупреждения по почте 290 тыс клиентам, которые скачали бесплатный антивирус за последние 10 лет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что компьютеры украинцев атакует новый вирус-шифровальщик.  Этот вирус впервые был обнаружен специалистами по кибербезопасности в июне 2017 года. 24 ноября, было зафиксировано его распространения с помощью крупнейшей спам-ботнетсети «Necurs».

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Рубрики: Kaspersky LabЕвропаНовости
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