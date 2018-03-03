Почему быть водителем в Uber и Lyft плохо — исследование

74% водителей зарабатывают меньше уровня минимальной заработной платы

Согласно исследованию Массачусетского технологического института (MIT), два ведущих сервиса для вызова автомобилей — Uber и Lyft — предоставляют жалкие условия труда для своих сотен тысяч водителей-подрядчиков. Взамен на их транспортные средства и навыки вождения, обеспечивающие основной сервис обеих компаний, они предлагают очень низкую оплату труда.

В ходе исследования было опрошено более 1100 водителей Uber и Lyft. Они подробно рассказали о своих расходах на эксплуатацию автомобилей — топливо, страхование, техническое обслуживание и ремонт.

В результате опроса исследователи выяснили, что прибыль водителей подобных сервисов «очень низкая». В среднем она составляет $3,37 в час. При этом 74% водителей зарабатывают меньше уровня минимальной заработной платы в штате, где они работают.

Кроме того, в среднем водитель получает $0,59 за милю, но несет расходы в размере $0,30 за милю. Почти треть (30%) водителей несут расходы, превышающие их доходы, и теряют деньги каждую проделанную милю.

из исследования



СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что один из основателей Uber создаст свою криптовалюту. Гарретт Кэмп, наиболее известный как соучредитель Uber и основатель фонда Expa, запускает свою собственную криптовалюту.

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По материалам techcrunch.com