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Почему быть водителем в Uber и Lyft плохо — исследование

03.03.2018 15:01

74% водителей зарабатывают меньше уровня минимальной заработной платы

Почему быть водителем в Uber и Lyft плохо — исследование. Фото: telenews.pk

Согласно исследованию Массачусетского технологического института (MIT), два ведущих сервиса для вызова автомобилей — Uber и Lyft — предоставляют жалкие условия труда для своих сотен тысяч водителей-подрядчиков. Взамен на их транспортные средства и навыки вождения, обеспечивающие основной сервис обеих компаний, они предлагают очень низкую оплату труда.

В ходе исследования было опрошено более 1100 водителей Uber и Lyft. Они подробно рассказали о своих расходах на эксплуатацию автомобилей — топливо, страхование, техническое обслуживание и ремонт.

В результате опроса исследователи выяснили, что прибыль водителей подобных сервисов «очень низкая». В среднем она составляет $3,37 в час. При этом 74% водителей зарабатывают меньше уровня минимальной заработной платы в штате, где они работают.

Кроме того, в среднем водитель получает $0,59 за милю, но несет расходы в размере $0,30 за милю. Почти треть (30%) водителей несут расходы, превышающие их доходы, и теряют деньги каждую проделанную милю.

На ежемесячной основе средняя прибыль составляет $661 долл. США в месяц (медиана - $310). Водители подпадают под стандартную налоговую ставку в центах на проделанную милю ($0,54 за милю в 2016 году), что намного превышает медианные расходы за милю в размере $0,30. Из-за этого большинство водителей могут декларировать прибыль, которая существенно ниже. В среднем водители декларируют налогооблагаемую прибыль в размере $175, а не фактически заработанные $661. Исходя из этих цифр, около 74% прибыли водителя не облагается налогом
из исследования

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что один из основателей Uber создаст свою криптовалюту. Гарретт Кэмп, наиболее известный как соучредитель Uber и основатель фонда Expa, запускает свою собственную криптовалюту.

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По материалам techcrunch.com

Рубрики: UberДеньгиКомпанииНовостиСША
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