Uber поможет добраться до врача с помощью нового сервиса

Компания Uber объявила о запуске новой службы Uber Health. Этот B2B-сервис предназначен для медицинских учреждений. Он позволит таким организациям самостоятельно организовывать поездки к врачу для своих пациентов.

Согласно сообщению из блога компании, каждый год 3,6 миллиона американцев пропускают назначение врача из-за проблем с транспортом. Более того, показатели неявки к врачам составляют 30% по всей стране. Пациентам с хроническими заболеваниями бывает крайне затруднительно добраться до кабинета лечащего врача.

Новая услуга предложит гибкое планирование поездок для пациентов, лиц, обеспечивающих уход за больными и другого персонала. Координаторы по оказанию медицинской помощи смогут планировать поездки для пациентов мгновенно, в течение нескольких часов или даже до 30 дней наперед.

Убер также нашел способ связываться с пациентами, у которых нет смартфона. Коммуникация будет происходить через текстовые сообщения.

Организации, которые решат запрашивать поездки для своих пациентов через Uber, смогут легко управлять счетами и просматривать статистику расходов на Uber Health в своем личном кабинете.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что глава Uber прокомментировал миллиардные убытки компании. По его словам, показатели тянет вниз ориентация Uber на развивающиеся рынки, которую гендиректор рассматривает как «опциональные инвестиции».

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