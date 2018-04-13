close-btn
PaySpaceMagazine

Поезда, автобусы и паромы: Uber расширит ассортимент услуг

13.04.2018 23:18

Международный такси-сервис Uber намерен увеличить список своих услуг и стать универсальным транспортным приложением

Uber планирует подключить другие виды транспорта Фото: Tech in Asia

В компании хотят добавить еще одно направление деятельности. Так, кроме услуг проката автомобилей и электровелосипедов, американский такси-гигант планирует предоставить своим клиентам сервис покупки билетов на автобусы, поезда и даже паромы.

Мы хотим выйти за рамки автомобилей и сделать мобильность доступной для всех и везде
Дара Хосровшахи
генеральный директор Uber 

Uber уже объявила о партнерстве с американской компанией Masabi, поставщиком мобильных сервисов для продажи билетов на общественный транспорт.

Кроме этого, такси-сервис планирует запустить услугу краткосрочной аренды авто Uber Rent. Эту инициативу Uber хочет внедрить вместе с американской компанией Getaround. Таким образом клиент сможет взять авто напрокат у частных владельцев как на несколько минут, так и на несколько часов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Uber купила сервис проката велосипедов Jump, с которым ранее заключала партнерство. В компании уже сообщили, что планируют объединить в одном приложении несколько способов перемещения по городу. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые функции сделают Uber безопаснее

По материалам finance.ua

Рубрики: UberНовостиСША
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!