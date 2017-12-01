Пока Uber погряз в скандалах, Lyft утраивает доходы

Lyft только выиграл от проблем, свалившихся на Uber

Доходы соперника Uber увеличились более чем втрое. Такие данные предоставляют СМИ, проанализировав финансовые отчеты Lyft. Согласно документам, компания получила $483 млн дохода в первой половине 2017 года, тогда как за тот же период прошлого года ей удалось заработать около $150 млн.

Lyft также значительно сократил свои убытки — с $283 млн до $206 млн. В прошлом году расходы компании за одну поездку составляли около $4, а теперь всего $1,20.

В то же время, Uber столкнулся с катастрофическими убытками. Согласно документам компании, за последний квартал Uber потерял почти $1,5 млрд, а за квартал до этого — $1,06 млрд.

Таким образом, в первом полугодии компания потеряла около $2 млрд против $3 млрд дохода. Все это происходило на фоне ряда судебных исков и скандалов, в которых погряз Uber.

На данном этапе и Lyft, и Uber находятся в процессе привлечения финансирования для усиления своего бизнеса.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber умолчала о похищении хакерами данных миллионов клиентов и водителей. Хакеры получили $100 тыс за удаление данных и молчание.

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По материалам techcrunch.com