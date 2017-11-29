Uber заключил сделку с еще одним мобильным кошельком

Ранее Uber сотрудничал с мобильным кошельком Paytm в Индии, но партнерство было отменено в 2014 году из-за нормативных требований

Стремясь удерживать свои позиции при растущей конкуренции, Uber заключил свою первую платежную сделку в Юго-Восточной Азии. Компания объявила о партнерстве с вьетнамским мобильным кошельком Momo.

Momo, который в прошлом году привлек $28 млн, станет платежной опцией в приложении Uber во Вьетнаме, наряду с наличными и кредитными картами. Этот кошелек является крупнейшим мобильным платежным сервисом в стране. Его используют 5 млн человек для оплаты счетов, билетов на транспорт и т. д.

Запуск партнерства будет постепенным. На первом этапе уже 30% пользователей приложения Uber на Android могут платить через Momo. В течение следующего месяца такую возможность получат все пользователи Android. Немного позже подключится iOS — на рынке Вьетнама смартфоны Apple далеко не так популярны, как на ОС Android.

В компании Uber считают Вьетнам одним из «самых быстрорастущих южноазиатских рынков», но цифры (вроде количества пользователей), тем не менее, не уточняют.

Это первая подобная сделка для Uber в Юго-Восточной Азии — регионе с серьезной конкуренцией со стороны сингапурского Grab на семи рынках и местным единорогом Go-Jek в Индонезии.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber умолчала о похищении хакерами данных миллионов клиентов и водителей. Хакеры получили $100 тыс за удаление данных и молчание.

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По материалам techcrunch.com