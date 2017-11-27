Uber повысил тарифы сразу в пяти городах Украины

Cервис вызова такси Uber снова поднял стоимость поездок в Украине

Сегодня, 27 ноября, Uber повысил тарифы на поездки с uberX в Киеве, Днепре, Львове, Запорожье, Харькове. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

В Киеве минимальная стоимость поездки с использованием сервиса uberX повысилась до 40 грн с предыдущих 30 грн. Подача машины выросла до 25 грн (ранее — 20,5 грн). Цена одной минуты в пути осталась неизменной — 1,15 грн, как и стоимость за один километр — 4,5 грн.

В Днипре тарифы стали следующими: минимальная стоимость поездки с использованием сервиса uberX теперь составляет 35 грн (ранее — 30 грн), подача авто выросла до 23 грн (ранее — 15 грн). Цена одной минуты в пути осталась неизменной — 1,1 грн. А вот стоимость за один километр снизилась до 4 грн (ранее — 4,5 грн).

Изменились тарифы и во Львове. Так, минимальная стоимость поездки с использованием сервиса uberX теперь составляет 35 грн (ранее — 30 грн), подача авто выросла до 21 грн (ранее — 16 грн). Цена одной минуты в пути осталась неизменной — 1,2 грн, как и стоимость за один километр — 5 грн.

В Запорожье минимальная цена поездки с использованием сервиса uberX повысилась до 30 грн (ранее — 25 грн), а стоимость одной минуты в пути выросла до 1грн (ранее — 90 коп). Подача авто теперь составляет 21 грн (ранее — 16 грн), а цена за один километр выросла до 3,7 грн (ранее — 3,5 грн).

Тарифы в Харькове также изменились. Теперь минимальная стоимость поездки с использованием сервиса uberX теперь составляет 40 грн, подача авто выросла до 30 грн. Цена одной минуты в пути – 90 коп., а стоимость за один километр – 3,5 грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Uber работает в более чем 460 городах 77 стран мира. В Украине сервис впервые запустился в Киеве в 2016 году. Также Uber работает в Запорожье, Одессе, Львове, Днепре, Харькове и Виннице.

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По материалам biz.nv.ua