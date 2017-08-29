Покупки онлайн: как отличаются цены в странах ЕС

Сравнивались цены на «летнюю» потребительскую корзину в шести странах

Исследовательская компания Prisync сравнила цены на популярную летом продукцию в интернет-магазинах шести европейских стран. Оказалось, что самые высокие цены на товары «летней» потребительской корзины наблюдаются во французском онлайн-пространстве.

Однако если учитывать уровень ВВП на душу населения этих стран, то дороже всего летние принадлежности обходятся испанцам.

Самыми дешевыми ценами на указанные товары может похвастаться Германия. Из расчета ВВП на душу населения, для немцев товары для летнего отдыха также обходятся дешевле, чем для жителей других стран ЕС.

Всего было исследовано 39 наименований товаров. Среди них сандалии Birkenstock, GoPro Hero 5 Session, солнечный лосьон Nivea, маска для ныряния Speedo и барбекю. Цены сравнивались в интернет-магазинах шести стран: в Нидерландах, Великобритании, Франции, Испании, Италии и Германии.

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