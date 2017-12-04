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Покупки онлайн: какие интернет-магазины попали в ТОП-10 сайтов уанета

04.12.2017 18:01

Украинцы активнее заходят на сайты интернет-ритейлеров

В ноябре украинцы чаще интересовались интернет-магазинами Фото: summerunilondon.org

В ноябре в Украине проходила крупная акция — Черная пятница. В результате масштабных онлайн-распродаж, популярные и в обычное время интернет-магазины нарастили охват аудитории. Так, Rozetka выросла более чем на 2%. А Prom.ua – на 1,4%. Обе торговые площадки попали в ТОП-10 самых посещаемых ресурсов украинского интернета.

Такими данными поделилась компания TNS Ukraine по итогам исследования Kantar TNS Cmeter.

Полный список самых популярных в ноябре ресурсов выглядит так:

ТОП-25 сайтов уанета Фото: tns-ua.com

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что в Черную пятницу украинцы установили рекорд по покупкам в рассрочку.  По данным ПриватБанка, который обеспечивает работу сервисов онлайн-кредитования «Мгновенная рассрочка» и «Оплата частями», за сутки Черной пятницы объем продаж товаров в кредит вырос вдвое по сравнению со среднесуточным показателем и достиг 53 млн грн.

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Рубрики: НовостиУкраинаЭлектронная коммерция
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