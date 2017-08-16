Покупки за псевдоденьги: нашумевшее приложение Nimses открыло торговую площадку

Украинская соцсеть Nimses наконец-то запустила торговую площадку, на которой можно расплачиваться виртуальной валютой — нимами

Площадка Nimses Goods пока работает в тестовом режиме, а доступ открыт для ограниченного числа пользователей. Сейчас там предлагают свои товары и услуги 50 киевских компаний, однако пользователь может увидеть предложения только тех компаний, которые находятся в радиусе 15 км. Позже в приложении планируют добавить таргетинг по возрасту и полу.

Предложения в Nimses Goods разнообразные: там можно найти и кофе, и биоконвектор, и даже билет на форум с участием соучредителя Apple Стива Возняка. Цены на товары тоже разные. К примеру, разработка дизайн-проекта квартиры стоит столько же, сколько и кожаный рюкзак — 1,5 млн нимов. В пересчете на гривни по указанному самим Nimses курсу это $1500, или примерно 39 тыс грн. Тем не менее, этот же рюкзак в интернет-магазине стоит около 6 тыс грн. Впрочем, есть и предложения, стоимость которых в нимах соответствует стоимости в гривне.

Пресс-секретарь Nimses Егор Охотников объясняет, что продавцам рекомендуется выставлять цену из расчета 40-60 нимов за 1 грн.

Примечательно, что указанная в Nimses Goods стоимость товара не всегда окончательная. Некоторые компании указывают цену 3 тыс нимов за чашку кофе, а в описании товара добавляют, что нужно также доплатить 11 грн наличными в кофейне. Если в карточке товара написано «скидка 40%» и указана стоимость 23 тыс нимов, это значит, что пользователь платит нимы за эту скидку, а остальное доплачивает в гривнях.

После подтверждения покупки пользователь получает электронный чек, который действует всего сутки. За это время нужно успеть забрать свой заказ, иначе сделка сгорает. Вернут ли в таком случае пользователю уплаченные нимы, зависит от желания и адекватности компании, объяснил Егор Охотников.

Создатели Nimses не называют сроки, когда откроют Goods для всех. По словам пресс-секретаря, для разработчиков важно довести весь функционал до ума, поэтому к конкретной дате они не привязываются.

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СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам biz.liga.net