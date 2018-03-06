Пользователи не доверяют цифровым банкам без отделений — исследование

При этом потребители все активнее пользуются цифровым банкингом

Согласно данным RFi Group, цифровые банки без отделений теряют свою привлекательность, поскольку люди по всему миру больше доверяют традиционным кредиторам.

RFi Group опросила более 1000 потребителей в каждой из 10 стран. Опрос показал, что глобальный интерес к digital-only провайдерам снизился с 74% в первой половине прошлого года до 63% во втором полугодии. В частности, для цифровых банков этот показатель просел с 50% до 44%.

Чарльз Грин

генеральный директор RFi Group

Традиционные банки также имеют преимущество — люди считают их надежными, когда дело доходит до частных данных. Во всем мире банкам больше всего доверяют в вопросах хранения и поддержания конфиденциальности и безопасности личной информации. И это доверие только растет — с 31% в первом полугодии 2107 года до 42% во втором, в то время как доверие к технологическим компаниям едва ли увеличилось.

Так, 49% потребителей верят, что их банк может «держать их деньги в целости и сохранности». Для технологических компаний этот показатель значительно ниже — 27%.

Тем не менее, доля потребителей, которые заходят в цифровой банк не реже одного раза в неделю, выросла с 58% до 68% в 2017 году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что клиентов monobank предупредили о мошенничестве. Пользователей банка предупреждают о появлении поддельных сайтов.

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По материалам finextra.com