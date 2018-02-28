Популярная соцсеть запустила групповые денежные переводы

Популярная соцсеть ВКонтакте запустила новый платежный функционал

В беседах социальной сети ВКонтакте появилась возможность собирать деньги на совместные покупки. Начать сбор средств может любой участник переписки.

При создании запроса автор может указать необходимую сумму. В этом случае система автоматически поделит ее на число остальных участников беседы и предложит рекомендуемый размер перевода. Также доступно создание запроса без ограничения по сумме сбора.

Получатель может зачислять средства как вручную, так и автоматически — для этого нужно выбрать ранее привязанную к странице ВКонтакте банковскую карту или добавить новую. Сообщение со сбором средств можно закрепить, чтобы прогресс отображался под названием беседы.

Создание запросов уже доступно в полной и мобильной версиях сайта. Вскоре эта возможность появится и в приложениях.

Денежные переводы между пользователями ВКонтакте появились в сентябре 2016 года, а уже в марте 2017 соцсеть добавила функцию в сообществах: любая группа или публичная страница может получать деньги от подписчиков.

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По материалам banki.ru