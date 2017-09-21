Популярность криптоматов во всем мире растет

Еще в начале 2014 года количество криптоматов по всему миру было близко к нулю

Число криптоматов, установленных по всему миру, приближается к 1600. Большая часть из них находится в США — более 900. Такие данные предоставляет Coin ATM Radar, который отслеживает информацию во всем мире.

Биткоин доступен во всех 1567 криптоматах. За ним следует Litecoin, доступный в 357 криптоматах.

Криптоматы выпускают различные производители, потому устройства представлены в нескольких видах. Большинство из них позволяет создать кошелек для цифровой валюты, тогда как некоторые работают только с зарегистрированными ранее кошельками. Чтобы купить биткоины, обычно пользователь должен отсканировать QR-код своего кошелька и внести наличные. Некоторые аппараты также позволяют пользователям конвертировать биткоин в наличные деньги.

Биткоин-банкоматы в среднем взимают плату за транзакцию в размере 8,93%. Напомним, украинские криптоматы берут комиссию в размере 5% + 0,001 BTC.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что банки «боятся» биткоина и блокчейна — мнение. Такое мнение выразил советник по вопросам управления частными активами международной компании.

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По материалам bitcointalkradio.com