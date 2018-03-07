Популярный мобильный банк поможет пользователям копить средства

Европейский мобильный банк Monzo предложит пользователям новый сервис — копилку

Регулярно откладывая небольшие суммы средств, со временем можно накопить внушительную сумму. Чтоб помочь своим пользователям достичь этого, популярный европейский мобильный банк Monzo представил новый сервис — копилку.

С помощью копилки пользователи смогут автоматически откладывать небольшие суммы каждый раз, когда они совершают покупки с помощью Monzo.

Сумма каждой покупки будет округляться до фунта, а разница — автоматически переводиться в копилку. В архиве транзакций пользователь сможет увидеть, сколько именно средств зачислилось в копилку.

Чтоб не опускать баланс пользователя ниже нуля и предотвратить овердрафт, округляться будут только те транзакции, которые пользователь совершает при балансе выше 10 фунтов.

Начать пользоваться копилкой может любой клиент Monzo, установив последнюю версию приложения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что пользователи не доверяют цифровым банкам без отделений. При этом потребители все активнее пользуются цифровым банкингом.

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По материалам finextra.com