Популярный мобильный банк позволит откладывать сдачу в 25 валютах

Мобильный банк Revolut запустил инструмент Vaults для накопления сдачи от повседневных покупок

Стартап в сфере цифрового банкинга Revolut запустил новый инструмент под названием Vaults (англ. Хранилища). Он округляет суммы ежедневных покупок, совершаемых пользователем, откладывая разницу.

Как заявили представители Revolut, через который ежемесячно проходит свыше 15 млн транзакций, с новым сервисом можно откладывать сдачу в любой из 25 поддерживаемых валют, а также в Bitcoin, Litecoin и Ethereum.

Одноразовые или регулярные платежи также можно в любой момент подключить к Vaults. Если вдруг пользователю захочется накапливать больше или меньше, он может легко выбрать нужные опции «копилки» в настройках приложения Revolut. Деньги из Vaults можно снять мгновенно в любое время.

Николай Сторонский

генеральный директор Revolut

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что запуск нового мобильного банка ожидается в США. Партнерство двух крупных финтех-компаний увеличит количество банковских услуг для американцев.

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По материалам finextra.com