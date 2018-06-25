Популярный мобильный банк запустит платежи через TransferWise

Компании анонсировали совместную работу в сфере международных переводов

В рамках партнерства TransferWise предоставит возможность осуществлять международные платежи 750 тыс клиентов британского мобильного банка Monzo. Это уже второе партнерство с банком, которое финтех-единорог анонсировал в этом месяце. Ранее TransferWise начал работу со вторым по величине банком Франции BPCE Groupe.

TransferWise также обеспечивает международные денежные переводы для немецкого N26 и эстонского LHV. Ранее заявленное партнерство с британским Starling Bank так и не материализовалось, и с тех пор было анулировано.

Международные платежи оказались одной из наиболее востребованных пользователями Monzo функций, которые банк анонсировал в своей дорожной карте на ближайшие 3 месяца.

Том Бломфилд

сооснователь Monzo

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что популярный мобильный банк запустил веб-интерфейс. Теперь клиенты банка смогут использовать его и через браузер.

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По материалам techcrunch.com