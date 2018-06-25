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PaySpaceMagazine

Популярный мобильный банк запустит платежи через TransferWise

25.06.2018 9:50

Компании анонсировали совместную работу в сфере международных переводов

Сооснователи TransferWise и Monzo. Фото: techcrunch.com

В рамках партнерства TransferWise предоставит возможность осуществлять международные платежи 750 тыс клиентов британского мобильного банка Monzo. Это уже второе партнерство с банком, которое финтех-единорог анонсировал в этом месяце. Ранее TransferWise начал работу со вторым по величине банком Франции BPCE Groupe.

TransferWise также обеспечивает международные денежные переводы для немецкого N26 и эстонского LHV. Ранее заявленное партнерство с британским Starling Bank так и не материализовалось, и с тех пор было анулировано.

Международные платежи оказались одной из наиболее востребованных пользователями Monzo функций, которые банк анонсировал в своей дорожной карте на ближайшие 3 месяца.

Я лично являюсь клиентом TransferWise уже 6 или 7 лет, и сервис потрясающий. По сравнению с моим старым банком, это действительно прозрачно, комиссии на самом деле честные, и сервис постоянно работает над снижением их размера и ускорением и без того быстрых переводов. Поэтому я не знаю лучшего партнера для реализации международных переводов, чем TransferWise
Том Бломфилд
сооснователь Monzo

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что популярный мобильный банк запустил веб-интерфейс. Теперь клиенты банка смогут использовать его и через браузер.

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По материалам techcrunch.com

Рубрики: FinTechДенежные переводыЕвропаКомпанииМобильные банкиНовости
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