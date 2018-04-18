Pornhub начал принимать к оплате криптовалюту

Из множества криптовалют Pornhub выбрал наиболее «безопасную, анонимную и практичную»
Первый в мире по популярности порносайт Pornhub добавил криптовалюту Verge в качестве новой платежной опции.
Как сообщается на сайте Pornhub, при помощи цифровой валюты Verge пользователи смогут приобрести премиум-услуги и делать другие покупки на этом популярном веб-ресурсе.
Также, уверен Прайс, неоспоримым преимуществом этой криптовалюты является ее анонимная природа.
Примечательно, что эта, казалось бы, позитивная для Verge новость ознаменовалась резким падением ее курса.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что житель Нидерландов вживил себе в руку биткоин-кошелек. У него уже есть чипы, имплантированные в 2014 году, однако для чего они предназначены, не сообщается.
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По материалам forklog.com