Pornhub начал принимать к оплате криптовалюту

Из множества криптовалют Pornhub выбрал наиболее «безопасную, анонимную и практичную»

Первый в мире по популярности порносайт Pornhub добавил криптовалюту Verge в качестве новой платежной опции.

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Как сообщается на сайте Pornhub, при помощи цифровой валюты Verge пользователи смогут приобрести премиум-услуги и делать другие покупки на этом популярном веб-ресурсе.

Кори Прайс

вице-президент Pornhub

Также, уверен Прайс, неоспоримым преимуществом этой криптовалюты является ее анонимная природа.

Кори Прайс

вице-президент Pornhub

Примечательно, что эта, казалось бы, позитивная для Verge новость ознаменовалась резким падением ее курса.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что житель Нидерландов вживил себе в руку биткоин-кошелек. У него уже есть чипы, имплантированные в 2014 году, однако для чего они предназначены, не сообщается.

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По материалам forklog.com