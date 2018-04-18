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PaySpaceMagazine

Pornhub начал принимать к оплате криптовалюту

18.04.2018 11:43

Из множества криптовалют Pornhub выбрал наиболее «безопасную, анонимную и практичную»

Pornhub начал принимать к оплате криптовалюту. Фото: theverge.com

Первый в мире по популярности порносайт Pornhub добавил криптовалюту Verge в качестве новой платежной опции.

Как сообщается на сайте Pornhub, при помощи цифровой валюты Verge пользователи смогут приобрести премиум-услуги и делать другие покупки на этом популярном веб-ресурсе.

История свидетельствует о том, что индустрия развлечений для взрослых играет решающую роль во внедрении инновационных технологий. Мы ожидаем, что в ближайшем будущем криптовалюты и блокчейн-решения будут использоваться повсеместно
Кори Прайс
вице-президент Pornhub

Также, уверен Прайс, неоспоримым преимуществом этой криптовалюты является ее анонимная природа.

Я считаю, что это лучший вариант, сочетающий в себе конфиденциальность и удобство использования
Кори Прайс
вице-президент Pornhub

Примечательно, что эта, казалось бы, позитивная для Verge новость ознаменовалась резким падением ее курса.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что житель Нидерландов вживил себе в руку биткоин-кошелек.  У него уже есть чипы, имплантированные в 2014 году, однако для чего они предназначены, не сообщается.

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По материалам forklog.com

Рубрики: АмерикаКриптовалютыНовости
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