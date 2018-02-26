POS-терминалы смогут принимать скидочные карты из Google Pay

Компания Ingenico дополнит свои терминалы функционалом Smart Tap для упрощения процесса оплаты

Ingenico Group, ведущий платежный провайдер в мире, интегрировал на своих терминалах функционал Google Pay Smart Tap. Эта технология позволяет пользователям передавать информацию о своих программах лояльности и скидочных картах прямо во время осуществления оплаты с помощью смартфона.

Все терминалы Ingenico поддерживают NFC-кошельки, благодаря чему потребитель сможет передавать информацию из Google Pay о своих бонусных, скидочных, подарочных и накопительных карточках, просто прислонив телефон к POS-терминалу.

Это решение расширит использование программ лояльности в процессе оплаты и интегрирует их в регулярные платежные операции. При этом Ingenico гарантирует безопасность и сохранность платежных данных.

Мишель Леджер

EVP Innovation, Ingenico Group

Интеграция Google Pay Smart Tap стартует в Великобритании, а затем начнется и на международном уровне.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что три банка контролируют почти 87% POS-терминалов в Украине. Назван банк-лидер по приросту доли рынка эквайринговой сети.

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