Потратить виртуальные cбережения в Nimses теперь могут все киевляне

Ранее торговая площадка приложения была доступна в тестовом режиме для ограниченного числа пользователей

Украинская соцсеть Nimses открыла свою торговую площадку Nimses Goods для всех киевлян. По словам представителя соцсети Александра Шарлая, в дальнейшем ожидается расширение сервиса и на другие крупные украинские города.

Напомним, на площадке Nimses Goods можно обменять виртуальную валюту (нимы) на реальные товары. Нимы накапливаются после регистрации, не зависимо от того, находится ли человек онлайн.

Как сообщает представитель соцсети, сейчас на Nimses Goods размещены более 100 компаний.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что предложения в Nimses Goods самые разнообразные. В ленте можно найти как чашку кофе в ближайшей кофейне, так и биоконвектор, и даже билет на форум с участием соучредителя Apple Стива Возняка.

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По материалам biz.liga.net