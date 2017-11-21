Потребители недовольны чат-ботами — исследование

Крупные комании спешат запустить своего чат-бота в мессенджере. Но нужны ли они потребителям?

72% опрошенных сказали, что интерактивное общение в чате повышает лояльность клиентов. Почти треть уверены, что будут использовать связь с роботом, если такая опция будет доступна. Но только 15% действительно довольны обратной связью, полученной от робота. Такие результаты показало исследование Eptica 2017 Chat Study в Великобритании.

Если сравнивать отношение людей к чатботам сегодня с ситуацией, которая наблюдалась 5 лет назад, заинтересованность в подобном сервисе выросла на 65%.

Однако у 69% есть жалобы на общение — начиная от долгого ожидания и заканчивая некорректной информацией.

Большая часть людей действительно открыта к общению с искусственным интеллектом. Но они не хотят, чтобы роботы решали все их проблемы. 77% ждут, что для ответа на сложные вопросы к чату подключится человек.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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