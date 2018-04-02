Британское правительство запускает криптовалютную целевую группу

В состав группы вошли Банк Англии, Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании и Казначейство, сообщает Freedman.club.

Канцлер казначейства Великобритании, Филипп Хэммонд объявил о создании целевой группы по криптовалютам и финтех, в состав которой войдут Банк Англии, Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании и Казначейство. Группа должна способствовать смягчению опасностей, которые несут криптовалюты экономике Великобритании.

Группа будет работать над программами и экспериментальными схемами, которые предназначены для оказания помощи будущим финтех-корпорациям, способствовать созданию программного обеспечения, которое может автоматически интегрировать правила работы на финансовом рынке страны. Также будут разработаны стандарты сотрудничества финтехкорпораций с банками.

Правительство Великобритании ранее демонстрировало положительное отношение к блокчейн-технологии, но не показало большого интереса к криптовалютам. Во время Всемирного экономического форума в январе прошлого года премьер-министр Великобритании, Тереза Мэй обратила внимание на возможное использование криптовалют в незаконных целях. В то же самое время Филипп Хэммонд предложил разработать политику и правила для регулирования и контроля криптовалют.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что британцы потратили рекордную сумму, расплачиваясь бесконтактно. Согласно статистике Worldpay, за прошлый год британцы совершили NFC-платежей на 1 млрд фунтов. Это на 328% больше, чем в 2016 году.

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По материалам freedman.club