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PaySpaceMagazine

Представлен биометрический POS-терминал нового поколения

16.04.2018 12:55

Производитель уже назвал первый рынок, где станет доступен новый терминал Move/2500 B

Представлен биометрический POS-терминал нового поколения. Фото: ingenico.com

Компания Ingenico Group, мировой лидер в области быстрых платежей, объявила о выпуске портативного терминала Move/2500 B. Новое устройство сочетает в себе удобство аутентификации по отпечаткам пальцев и безопасность в соответствии с последними стандартами PCI.

Новый терминал призван удовлетворить нужды традиционной финансовой интеграции, охватив население без банковских счетов и учитывая местные особенности. В Индии, например, все POS-терминалы вскоре должны будут предоставлять возможность аутентификации по отпечаткам пальцев. В Мексике, где банки обязаны проверять личность всех претендентов на получение кредита, Move/2500 B может служить средством аутентификации.

Сканер отпечатков пальцев соответствует стандартам FBI. Фото: ingenico.com

Более того, терминал от Ingenico способен проверять отпечатки пальцев буквально в долю секунды. Соответствие PCI-v5 и STQC делает Move/2500 B высокозащищенной и экономичной портативной POS-системой, которая поддерживает все способы оплаты, основанные на национальных программах идентификации. Она оснащена новейшим и передовым в отрасли сканером отпечатков пальцев, который соответствует стандартам FBI.

Первоначально Move/2500 B запустят в Индии в июне, а затем на Ближнем Востоке.

Мы рады представить Move/2500 B, биометрический POS третьего поколения, предназначенный для поддержки сценариев финансовой интеграции и инновационных платежных схем на развитых рынках. Запуск Move/2500 B подтверждает стремление Ingenico Group охватить 2 млрд человек, лишенных доступа к финансовым услугам, а также демонстрирует нашу способность адаптироваться к новым нормативным рамкам и потребительскому спросу на аутентификацию по отпечаткам пальцев
Фредерик Лепинт
вице-президент по маркетингу в Ingenico Group

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупного производителя POS-терминалов выкупит частная компания. Названа сумма сделки по покупке крупной компании Verifone.

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По материалам finextra.com

Рубрики: IngenicoPOS-терминалыКомпанииНовостиТехнологии
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