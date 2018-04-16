Представлен биометрический POS-терминал нового поколения

Производитель уже назвал первый рынок, где станет доступен новый терминал Move/2500 B

Компания Ingenico Group, мировой лидер в области быстрых платежей, объявила о выпуске портативного терминала Move/2500 B. Новое устройство сочетает в себе удобство аутентификации по отпечаткам пальцев и безопасность в соответствии с последними стандартами PCI.

Новый терминал призван удовлетворить нужды традиционной финансовой интеграции, охватив население без банковских счетов и учитывая местные особенности. В Индии, например, все POS-терминалы вскоре должны будут предоставлять возможность аутентификации по отпечаткам пальцев. В Мексике, где банки обязаны проверять личность всех претендентов на получение кредита, Move/2500 B может служить средством аутентификации.

Более того, терминал от Ingenico способен проверять отпечатки пальцев буквально в долю секунды. Соответствие PCI-v5 и STQC делает Move/2500 B высокозащищенной и экономичной портативной POS-системой, которая поддерживает все способы оплаты, основанные на национальных программах идентификации. Она оснащена новейшим и передовым в отрасли сканером отпечатков пальцев, который соответствует стандартам FBI.

Первоначально Move/2500 B запустят в Индии в июне, а затем на Ближнем Востоке.

Фредерик Лепинт

вице-президент по маркетингу в Ingenico Group

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупного производителя POS-терминалов выкупит частная компания. Названа сумма сделки по покупке крупной компании Verifone.

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По материалам finextra.com