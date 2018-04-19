Представлен черновик документа по регулированию украинского крипторынка

В столице Украины представили черновой вариант Blockchain policy paper

В среду, 18 апреля, в киевском криптоцентре CryptoCluster состоялась встреча-презентация черновика украинского Blockchain policy paper. Управляющий партнер украинской компании Blockchain Lab Станислав Подъячев представил решения криптоэнтузиастов, а также призвал общественность к дальнейшему усовершенствованию документа.

Об этом сообщила Blockchain Lab на своей странице в Facebook.

Главная цель Blockchain policy paper – помочь украинским законодателям достичь единого мнения по поводу регулирования криптовалют и выработать правила, которые удовлетворили бы интересы всех вовлеченных сторон.

Важна полная прозрачность процесса формирования политики и максимальная вовлеченность всего криптокомьюнити. Мы приглашаем всех присоединиться к нашей инициативе

Станислав Подъячев

Управляющий партнер Blockchain Lab

Кроме Станислава Подъячева на презентации выступили: CEO LMG Казбек Бектурсунов, глава наблюдательного совета Ассоциации венчурного капитала прямых инвестиций UVCA Андрей Колодюк, основатель Hotmine и Bitcoin School Олесь Слободенюк, руководитель по вопросам цифровых технологий Deloitte Сергей Бондаренко.

Свое мнение по поводу криптоиндустрии и блокчейна выразил народный депутат Украины Алексей Мушак. Он хотел бы активно сотрудничать с представителями криптосообщества и работать над украинским законодательством о регулировании и налогообложении.

В результате встречи-презентации было принято решение создать рабочую группу, стать членом которой может каждый желающей. Группа должна составить окончательную версию Blockchain policy paper, которая в дальнейшем будет представлена на рассмотрение Верховной Рады Украины в качестве законопроекта.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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