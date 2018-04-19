Представлен черновик документа по регулированию украинского крипторынка

В столице Украины представили черновой вариант Blockchain policy paper
В среду, 18 апреля, в киевском криптоцентре CryptoCluster состоялась встреча-презентация черновика украинского Blockchain policy paper. Управляющий партнер украинской компании Blockchain Lab Станислав Подъячев представил решения криптоэнтузиастов, а также призвал общественность к дальнейшему усовершенствованию документа.
Об этом сообщила Blockchain Lab на своей странице в Facebook.
Главная цель Blockchain policy paper – помочь украинским законодателям достичь единого мнения по поводу регулирования криптовалют и выработать правила, которые удовлетворили бы интересы всех вовлеченных сторон.
Важна полная прозрачность процесса формирования политики и максимальная вовлеченность всего криптокомьюнити. Мы приглашаем всех присоединиться к нашей инициативе
Кроме Станислава Подъячева на презентации выступили: CEO LMG Казбек Бектурсунов, глава наблюдательного совета Ассоциации венчурного капитала прямых инвестиций UVCA Андрей Колодюк, основатель Hotmine и Bitcoin School Олесь Слободенюк, руководитель по вопросам цифровых технологий Deloitte Сергей Бондаренко.
Свое мнение по поводу криптоиндустрии и блокчейна выразил народный депутат Украины Алексей Мушак. Он хотел бы активно сотрудничать с представителями криптосообщества и работать над украинским законодательством о регулировании и налогообложении.
В результате встречи-презентации было принято решение создать рабочую группу, стать членом которой может каждый желающей. Группа должна составить окончательную версию Blockchain policy paper, которая в дальнейшем будет представлена на рассмотрение Верховной Рады Украины в качестве законопроекта.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы сообщали, что депутат из Одессы задекларировал Bitcoin, который купил 6 лет назад. В декларации чиновник оценивает свои крипто-активы в 3,5 млрд грн. Однако если перевести указанную сумму Bitcoin и Bitcoin Cash в гривну по курсу, действовавшему на момент подачи декларации, то крипто-состояние депутата будет около 2 млрд грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Bitcoin и Blockchain в Украине: регулирование, инвестиции и FinTech