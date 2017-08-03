Прибыль крупнейшего в мире небанковского оператора банкоматов растет

Крупный провайдер и оператор банкоматов Cardtronics сообщил об увеличении доходов во втором квартале на 19% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года

Так, выручка оператора банкоматов увеличилась с $324 млн год назад до $385,1 млн. Компания заявила, что рост доходов обусловлен приобретением компаний DCPayments и Spark в январе.

Компания действительно достигла видимых успехов в сотрудничестве с другими предприятиями. Так, во втором квартале Cardtronics совместно с Citibank установил 100 банкоматов в магазинах Нью-Йорка. Компания также обеспечила систему безкомиссионного доступа к своим услугам для банка Caixa d’Enginyers. Это первая подобная сделка Cardtronics в Испании.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам pymnts.com