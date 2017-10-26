Прибыль Visa снова оказалась выше ожиданий аналитиков

В четвертом квартале прибыль Visa Inc. выросла на 11%

Прибыль Visa Inc. по результатам четвертого квартала фискального года выросла на 11%, в основном за счет интеграции с Visa Europe и увеличения количества клиентов, которые совершают транзакции в системе Visa.

В компании сообщают, что заработали $2,14 млрд или 90 центов на акцию по сравнению с $1,93 млрд и 79 центами на акцию в прошлом году. Результаты превзошли ожидания аналитиков, которые прогнозировали, что Visa заработает около 85 на акцию.

Объемы транзакций, проводимых через систему Visa выросли на 9,8% и достигли $1,93 трлн. На рынке США в прошлом квартале показатель вырос на 9% — до $836 млрд.

В четвертом квартале доходы Visa Inc. составили $4,86 млрд, что больше прогнозированных аналитиками Уолл-стрит $4,62 млрд.

За весь фискальный год прибыль компании составила $6,7 млрд или $2,8 на акцию. Для сравнения, в прошлом году показатели составили $5,99 млрд или $2,48 на акцию. Доход компании за год составил $18,36 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Visa собрала на одной платформе разные методы идентификации. Платежная система Visa объявила о запуске платформы Visa ID Intelligence. Она позволит банкам, продавцам и покупателям использовать новые форматы идентификации личности при совершении платежа.

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По материалам thenewstribune.com