Facebook тестирует платную подписку на группы

Facebook позволит администраторам тематических групп взымать с подписчиков ежемесячную плату за доступ в размере от $4,99 до $29,99. Об этом сообщается в блоге компании.

Вначале эксперимент запустят в группах для родителей, сообществах про готовку и уборку дома. Ныне бесплатные группы изменения не затронут — доступ к ним не смогут обложить дополнительной платой. Но они получат возможность запускать платные подгруппы. После этого подписчики увидят превью-карточку с указанием, какую эксклюзивную информацию можно получить и кнопкой для подписки. Деньги будут сниматься сразу после подписки, а доступ к группам обеспечен до конца оплаченного периода.

Например, лайфстайл-блогер Сара Мюллер запустила в своем сообществе Declutter My Home подгруппу Organize My Home, доступ к которой открывается за $14,99 в месяц. В Facebook объясняют, что новая функция поможет администраторам, которые и так тратят много времени на работу с контентом, напрямую зарабатывать с этого деньги.

В отличие от новостной ленты, в группах нет показа рекламы. Ведь после краткосрочного теста в 2016 году Facebook не возвращалась к этой модели. При этом, общее количество пользователей групп в соцсети перевалило за 1 млрд.

Пока что эксперимент распространяется только на мобильную версию, а Facebook не взимает комиссии за оформление подписок. Тем не менее, поскольку они подпадают под стандартные правила App Store и Play Store, свою долю на ежемесячных платежах зарабатывают Apple и Google. По правилам этих электронных магазинов приложений, первый год подписки облагается 30% комиссией, далее она снижается до 15%.

CПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что Apple Pay стал доступен в еще одной стране. Всего спустя день после запуска в Польше, мобильный платежный сервис Apple Pay стал доступен на рынке Норвегии. Первыми в стране его смогут опробовать клиенты банка Nordea (First Card) и Santander Consumer Finance.

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По материалам ain.ua.