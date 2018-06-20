Apple Pay стал доступен в еще одной стране

География сервиса уже охватывает почти 30 стран мира
Всего спустя день после запуска в Польше, мобильный платежный сервис Apple Pay стал доступен на рынке Норвегии.
Первыми в стране его смогут опробовать клиенты банка Nordea (First Card) и Santander Consumer Finance.
Напомним, генеральный директор компании Apple Тим Кук в прошлом месяце на конференции анонсировал запуск Apple Pay в Украине, Польше и Норвегии в ближайшем будущем. Сегодня, после новостей о запуске сервиса в Норвегии, можно сказать, что обещания выполнены.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, как украинцы расплачиваются с Apple Pay. В ПриватБанке подвели итоги того, как работает Apple Pay в Украине.
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По материалам macrumors.com