Клиенты ПриватБанка начали получать SMS о блокировке карт с частных мобильных номеров

ПриватБанк обратился к своим клиентам с предупреждением о том, чтобы они были осторожными с SMS от имени финучреждения. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как сообщили в службе безопасности банка, ПриватБанк не отправляет своим клиентам сервисные или другие сообщения с обычных мобильных номеров. Также учреждение не рассылает клиентам SMS о блокировании платежных карт.

Отмечается, что за последние дни служба безопасности банка зафиксировала случаи мошеннических рассылок SMS абонентам одного из украинских операторов о якобы блокировке карточек клиентов. При этом сообщения клиентам приходили с частных мобильных номеров. В тексте таких сообщений злоумышленники предлагали связаться по неизвестным номерам с целью получения персональных данных клиентов.

Сообщается, что банк вместе с операторами связи уже заблокировали номера мошенников и передали информацию в киберполицию. По предварительным данным, мошенническая рассылка велась злоумышленниками из Запорожья.

В ПриватБанке подчеркнули, что все коммуникации банка с клиентами, в том числе через SMS, банк ведет исключительно со специального номера клиентской поддержки 3700.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее был назван вид киберугроз, который превзойдет все остальные в 2018 году. По словам эксперта израильской компании по кибербезопасности Check Point Software Technologies (CHKP), именно преступления, связанные с криптовалютами, превысят количество других кибератак в текущем году.

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