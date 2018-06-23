Многие политики и потребители не довольны тем, как Банк Ирланидии обслуживает своих клиентов

Клиенты Банка Ирландии пострадали из-за проблем, возникших с их дебетовыми картами. В результате этого они не могли снять деньги, чтобы рассчитаться за товары или услуги.

Проблема усугубилась еще и тем, что несколько клиентов банка не могли использовать свои карты за рубежом во время отпусков. По словам представителей банка, каждый седьмой клиент пострадал от такого сбоя.

Проблема вызвала ожесточенную критику со стороны потребителей и политиков.

Пирс Доэрти

представитель политической партии Sinn Fein

Есть информация, что ирландцы, которые находились за границей, не могли оплатить за проживание в отеле. В связи с этим они могли пропустить самолет.

Как сообщили в ирландском банке, им удалось ликвидировать проблему.

Инцидент, который произошел с клиентами Банка Ирландии, следует за недавним сбоем в работе платежной системы Visa, что также повлияло на владельцев карт.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что Visa и MasterCard тестируют сенсор отпечатка пальцев, который будет находиться непосредственно на пластиковой карте. Таким образом операторы платежных систем намерены противостоять росту квалификации злоумышленников.

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По материалам finextra.com.