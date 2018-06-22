Предполагается, что к 2023 году mPOS-технологии будут массово использовать на многих рынках

Количество транзакций через mPOS-устройства (подключаются к смартфонам через разъем для наушников или по беспроводной связи) увеличится втрое уже к 2023. Такие результаты показали исследования британской консалтинговой компании Juniper Research. Так, через пять лет 87 млрд транзакций будут совершаться именно через эти устройства.

Исследование показало, что mPOS-устройства будут стимулировать людей чаще использовать платежные карты на развивающихся рынках, например, в Индии. Оцифровка платежей, вызванная политикой демонетизации, означает, что в Индии рост числа этих терминалов будет самым быстрым.

Также предполагается, что средняя цена на mPOS-устройства снизится с $40 за одну единицу в 2018 году до примерно $33 к 2023 году. Таким образом, доступность таких устройств в сочетании с удобством использования сделает их привлекательными для многих бизнесов, которые ранее использовали кассовые аппараты.

Поэтому такие поставщики POS-терминалов, как Verifone и Ingenico, возможно, будут все больше обращать внимание на разработку mPOS-устройств.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

За последние несколько лет на украинском рынке появилось несколько компаний, которые предложили торговцам мобильные платежные терминалы. О том, как принимать платежи со смартфона в Украине — читайте в нашем обзоре.

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По материалам mobilepaymentstoday.com.