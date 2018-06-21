Visa и MasterCard тестируют новый тип банковских карт

Новые карты оборудованы сенсорами отпечатков пальцев

Операторы платежных систем Visa и MasterCard работают над повышением безопасности безналичных платежей. Для этого компании тестируют сенсор отпечатка пальцев, который будет находиться непосредственно на пластиковой карте.

Если такую карту украдут или подделают, злоумышленник не сможет ей воспользоваться на терминале, кассе и т. д., даже если для совершения оплаты ему не нужно вводить пин-код — система не даст совершить платеж, поскольку отпечаток пальца не будет соответствовать образцу, который реальный владелец карты оставил при получении карты и ее активации. Таким образом операторы платежных систем намерены противостоять росту квалификации злоумышленников. Связано это в первую очередь с повышением мастерства преступников и ростом случаев мошенничества с картами.

Перспективы широкого распространения таких карт пока находятся под вопросом, поскольку американские банки в последние несколько лет уже потратили около $1 млрд на выпуск новых карт с чипами. Впрочем, отмечают эксперты, по мере распространения сервисов бесконтактной оплаты с использованием технологии проверки отпечатков пальцев типа Android Pay или Apple Pay как клиенты, так и банки могут изменить свое мнение.

CПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине появились цифровые банковские карты для смартфонов. Первым в Украине выпускать цифровые prepaid-карты для оплаты смартфоном начал госбанк.

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По материалам plusworld.ru