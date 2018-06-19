Дебетовая карта впервые стала самым распространенным видом платежей в Великобритании

В Великобритании дебетовые карты используют чаще для оплаты товаров или услуг чем наличные. Этому способствует растущая популярность онлайн-покупок и бесконтактных платежей.

В последнем отчете британской торговой ассоциации UK Finance сообщается, что новые технологии, инновации в способах оплаты, а также изменение потребительских привычек повысили популярность платежных карт. Так, в прошлом году потребители совершили 13,2 млрд платежей с помощью дебетовых карт. А операции с наличными в 2017 году впервые сократились до 13, 1 млрд.

Количество бесконтактных платежей — как по дебетовым, так и по кредитным картам — в прошлом году увеличилось на 97% и достигло 5,6 млрд. Операции с наличными снизились на 15% по сравнению с 2016 годом.

К концу 2017 года в обращении находилось около 119 млн бесконтактных карт (в Украине 2,9 млн). Таким образом, поскольку клиенты и компании все чаще используют такие карты, ожидается, что в 2027 году 36% платежей в Великобритании будут бесконтактными.

По данным отчета, в течение следующего десятилетия объемы операций с наличными будут продолжать снижаться. Прогнозируется, что в 2027 году в Великобритании будет совершенно 6,4 млрд платежей с помощью наличных, а это только 16% от общего количества платежей в стране. Несмотря на это, в 2027 году наличные деньги останутся вторым наиболее часто используемым способом оплаты в Великобритании.

Стивен Джонс

исполнительный директор UK Finance

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что разработчики компании Sharp встроят в широкоформатные дисплеи NFC-антенны, что позволит принимать через них платежи. Для осуществления платежа достаточно будет приблизить смартфон или бесконтактную карту к экрану.

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По материалам finextra.com.