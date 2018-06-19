Платежи на экране: крупный производитель встроит в дисплеи NFC

Производитель встроит прозрачные NFC-антенны в экраны дисплеев

Разработчики компании Sharp встроят в широкоформатные дисплеи NFC-антенны, что позволит принимать через них платежи. Такие антенны отличаются прозрачностью (не менее 80%), чтобы не загораживать изображение. Для осуществления платежа достаточно будет приблизить смартфон или бесконтактную карту к экрану.

Антенна выполнена по ячеистой технологии и может покрывать весь экран. Также она может быть разбита на несколько антенн или зон. Это будет уместно для торговых автоматов, когда покупка и выбор товара происходят одновременно.

В компании не уточняют, на основе какого материала строятся прозрачные NFC-антенны. Обычно для прозрачных проводников в LCD-экранах используется оксид из сплава олова и индия (ITO). В случае разработки Sharp речь может идти об использовании серебра. Об этом можно судить по увеличенной дальности работы NFC-антенн Sharp. Обычно дальность сканирования составляет до 25 мм, тогда как технология Sharp обещает распознавать NFC-модули смартфонов на удалении до 35 мм.

Коммерческий выпуск дисплеев со встроенными антеннами NFC компания планирует начать в 2020 финансовом году. Антенны Sharp намерен встраивать в экраны с диагональю не менее 42 дюймов, хотя не отрицает, что разработка может найти применение и в другой электронике.

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По материалам 3dnews.ru