В Украине появились цифровые банковские карты для смартфонов

Первым в Украине выпускать цифровые prepaid-карты для оплаты смартфоном начал госбанк

Ощадбанк первым предложил украинцам новый платежный инструмент — цифровые prepaid-карты, которые можно загрузить в смартфон для осуществления бесконтактных платежей. Такие карты не имеют физического носителя, не привязаны к другим карточкам и карточным счетам. Чтобы получить такую карточку, не нужно посещать отделения и предоставлять документы. Кроме того, не обязательно быть клиентом Ощадбанка. Нужно позвонить в контакт-центр, установить ПИН-код и с помощью чат-бота получить реквизиты карточки. Ее можно добавить в кошельки Google Pay и Ощад PAY.

Карточка позволяет осуществлять на территории Украины онлайн-расчеты, бесконтактные платежи смартфоном в торгово-сервисной сети и операции в Ощад 24/7. Пополнять цифровую prepaid-карту можно в POS-терминалах в отделениях Ощадбанка и P2P-переводами с карточек любых банков Украины. Важным преимуществом новой карты является то, что ее невозможно потерять или украсть.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцы смогут менять валюту через банкоматы и терминалы. Национальный банк упростит проведение операций по обмену валют.

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