ПриватБанк удвоил кредитные лимиты для бизнеса

Общая сумма кредитных лимитов, установленных банком на счета клиентов, превышает 8,4 млрд грн

С 10 ноября ПриватБанк вдвое увеличил кредитные лимиты на счетах своих корпоративных клиентов. Как сообщили в банке, теперь максимальный размер лимитов на счетах корпоративных клиентов банка составляет 1 млн грн, при этом условия пользования услугой остаются неизменными.

Услугой «Кредитный лимит на счет» сегодня пользуются более 60 тыс предприятий и предпринимателей, а общая сумма кредитных лимитов, установленных ПриватБанком на счета клиентов, превышает 8,4 млрд грн. Кредитный лимит устанавливается без залогов при наличии договора поручительства, подписанного руководителем или учредителем предприятия. Размер лимита рассчитывается индивидуально и зависит от оборотов по счету компании.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще один украинский банк запустил платежи в Telegram. Услуга внедрена совместно с партнером iPay на базе кошелька Masterpass.

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