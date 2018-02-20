Продажи венесуэльской криптовалюты официально стартовали

Стартовал пре-сейл Petro — венесуэльской национальной криптовалюты

Правительство Венесуэлы официально начало предварительную продажу своей скандальной криптовалюты Petro.

Президент Николас Мадуро представил эту криптовалюту в декабре 2017 года как способ обойти санкции США в условиях экономического кризиса и резкого падения ценности боливара. Токен подкреплен внушительными запасами венесуэльской нефти.

Первоначально будет доступно 82,4 млн токенов. Также представлено «руководство» на нескольких языках по прибретению актива. Ранее президент заявил, что всего будет выпущено 100 млн Petro, оценивающихся в более чем $6 млрд.

Должностное лицо, ответственное за управление токеном — Карлос Варгас — сказал, что при предварительной продаже и первоначальном предложении Petro можно будет купить как за фиат (кроме национальной валюты — боливара), так и за криптовалюты.

Напомним, ранее оппозиция и ряд международных экспертов выступали с критикой самой идеи венесуэльской криптовалюты.

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Ранее сообщалось о том, что банки двух стран запретили клиентам покупать криптовалюты картами. Волну запретов и ограничений подхватили банки Индии и Австралии.

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По материалам thepaypers.com