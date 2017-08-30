ProZorro запускает систему для выявления сомнительных тендеров

Система может автоматически выявлять закупки, в которых потенциально есть нарушение норм тендерного законодательства

Сегодня, 30 августа 2017 года, была запущена система риск-индикаторов ProZorro. Она позволяет в автоматическом режиме выявлять закупки, потенциально нарушающие нормы и принципы Закона «О публичных закупках».

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

На начальном этапе осуществляется расчет 16 показателей, сигнализирующих о рисках. В перспективе их будет более 60.

Среди критериев, которые отслеживает система: аномальная экономия (более 60%), работа поставщика только с одним заказчиком, не детализированное тендерное объявление, чрезмерно большое количество лотов в одной закупке и другие.

Система отображает информацию в режиме реального времени. Уже сейчас можно увидеть визуализацию, которая предоставляет информацию по топ-заказчиках в системе.

На данный момент наиболее распространенными рисками система отмечает следующие:

«Победитель незначительно менял цену» (41%);

«Очень малый шаг понижения цены» (35%);

«Не детализированный CPV (код товара, который закупают)» (13%).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Всемирный банк будет пользоваться системой ProZorro для закупок в Украине. Всемирный банк завершил оценку функционирования электронной системы публичных закупок ProZorro.

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