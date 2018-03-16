В ближайшее время нацбанк запустит и ранее обещанный интернет-магазин монет

Национальный банк Украины обнародовал бета-версию своего нового сайта. Перейти на нее можно по ссылке на главной странице основного сайта регулятора.

Закрытие старой версии и полный переход на новый ресурс запланированы до конца этого года. На период сосуществования двух версий сайта первоисточником информации будет считаться текущая версия официального Интернет-представительства НБУ.

Наталья Бондаренко

начальник Управления информации и общественных коммуникаций НБУ

Структурно новый сайт НБУ разделен на блоки:

Разделы, которые соответствуют основным функциям нацбанка: страницы монетарной политики, надзора, платежей и расчетов и т.д.

Блок «Инструменты», где пользователю доступны наборы статистических данных, нормативно-правовой архив, глоссарий и т.д.

Личный кабинет пользователя, где он может регистрироваться на посещение событий регулятора, отправлять вопросы и обращения, получать ответы, управлять рассылками, сохранять собственные наборы данных.

В ближайших планах нацбанка по наполнению нового веб-сайта — запуск интерактивных конструкторов наборов данных, наращивание функциональности личного кабинета пользователя, начало работы интернет-магазина монет и микросайтов (журнала «Вестник Национального банка Украины», Музея денег, проектов развития безналичной экономики и финансовой осведомленности).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в НБУ показали новые монеты, которые заменят банкноты (фото). Нацбанк презентовал новые оборотные монеты.

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