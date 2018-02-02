Рекламная карусель: в Instagram расширили возможности для продвижения

Популярная соцсеть разрешила делать больше рекламных stories

Instagram разрешил рекламодателям загружать несколько рекламных stories подряд, делая из них «карусель». Как говорится в официальном сообщении сервиса, если ранее можно было добавлять лишь одну коммерческую историю, то сейчас их будет три.

В Instagram уверены, что внедрение историй серьезно повысило уровень креативности пользователей. Оценили функцию и компании. Многие бренды используют этот инструмент, чтобы необычным образом доносить свои предложения до аудитории.

Рекламная карусель будет работать по такому принципу: бренды смогут публиковать несколько сообщений подряд, а пользователи – листать их, кликая по правому или левому углу экрана.

По замыслу Instagram, два дополнительных элемента в «карусели» позволят брендам делать свои сообщения подробнее. Тем более, что сам формат stories вовлекает пользователей в более глубокое взаимодействие, нежели обычные форматы контента.

Новой функцией уже воспользовались такие компании, как GAP, Renault, Paramount, Coca-cola и другие.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Facebook и Instagram запретили популярный вид рекламы. Под запрет попала реклама криптовалют.

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По материалам oborot.ru