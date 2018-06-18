Роботы помогают европейскому банку соответствовать требованиям GDPR

Роботы спасают Nordea от сложностей, вызванных GDPR

Для того, чтобы эффективнее соответствовать Общему регламенту по зазщите данных (GDPR), банк Nordea применил роботизированную автоматизацию процессов. Это позволило существенно сократить время, необходимое для обработки запросов клиентов.

После вступления нового регламента в силу клиенты получили больше прав на доступ к персональным данным, что сильно обременило банки. По оценкам Nordea, на обработку каждого запроса по GDPR человеком нужно от одного до трех часов. В то же время, традиционная ИТ-автоматизация обошлась бы недешево и заняла бы слишком много времени.

Но поскольку GDPR основан на четком наборе правил и этапов, он идеально подходит для RPA — новой технологии, которая позволяет осуществлять так называемую интеллектуальную автоматизацию. Банк за несколько недель создал описания процессов и соответствующие ИТ-приложения, настроив роботов для обработки запросов по GDPR.

Хампус Герлах

старший исполнительный директор центра передовых технологий Nordea

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, как роботы помогают оптимизировать работу банков. Финансовые процессы имеют высокий потенциал для роботизации.

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По материалам finextra.com