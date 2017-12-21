С 9 января Distributed Lab запускает бесплатный онлайн-курс по блокчейн

Онлайн-курс по блокчейн нацелен на повышение грамотности рынка относительно технологии блокчейн и криптовалют

На курсе вы НЕ узнаете:

В какое ICO вложиться

Где купить майнер со скидкой

Как торговать биткоином

Где самые лучшие чаты с сигналами

Долго ли еще будет расти биткоин

Зато будет много глубокого материала — 30+ видео-лекций по 40 минут на все темы, начиная от того, как устроен Биткоин — до того, как работают алгоритмы конфиденциальных транзакций.

Преподаватели курса — лидеры Distributed Lab: Павел Кравченко, соучредитель, криптограф; Ярослав Панасенко, Биткоин-кошельки; Юрий Астафьев, Биткоин-биржи; Богдан Скрябин, криптограф.

Программа курса будет состоять из следующих ключевых модулей:

Биткоин

История возникновения и развития

Принципы работы

Архитекура

Архитекура Как устроен блокчейн

Транзакции и блоки

Алгоритм консенсуса proof-of-work

Криптографические механизмы

Расширенные возможности

Проверка и хранение транзакций, механизм SPV

Атаки

Работа с ключами

HD-кошельки

Multisig

Аппаратные кошельки

Форматы хранения ключей

Блокчейн

Hash

Merkle tree

Специальные типы транзакций

Hard & Soft fork

Ограничения блокчейна

Публичный и частный блокчейны

Различия алгоритмов консенсуса

Принципы анализа безопасности систем

Смарт-контракты

Приватность транзакций и децентрализация

Анонимность в криптовалютах — подходы Dash, Monero, Zcash

Миксеры криптовалют

Устройство кольцевых и групповых подписей

Однонаправленные аккумуляторы

Доказательства с нулевым знанием

Proof-of-stake, Delegated proof-of-stake

Stellar Consensus Protocol

Децентрализованные биржи

Lightning network (off chain payment channels)

Atomic Swap

DAG — IOTA

Децентрализованные технологии

DHT

Bitmessage

Tox

Web of Trust

Токенизация

Токенизация активов

Классификация токенов

Экономика токенов

ICО

Для участия в курсе, необходимо зарегистрироваться на сайте и ожидать онлайн-подтверждения.

Старт программы 9 января в 18.30 (UTC+2)

Видео-лекции будут проходить в прямом эфире, слушатели получат доступ к записям видео-лекций и материалам курса.

Инфо-партнер курса — PaySpaceMagazine

В случае возникновения вопросов, пишите на имейл: contact@distributedlab.com

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