С 9 января Distributed Lab запускает бесплатный онлайн-курс по блокчейн

Онлайн-курс по блокчейн нацелен на повышение грамотности рынка относительно технологии блокчейн и криптовалют
На курсе вы НЕ узнаете:
- В какое ICO вложиться
- Где купить майнер со скидкой
- Как торговать биткоином
- Где самые лучшие чаты с сигналами
- Долго ли еще будет расти биткоин
Зато будет много глубокого материала — 30+ видео-лекций по 40 минут на все темы, начиная от того, как устроен Биткоин — до того, как работают алгоритмы конфиденциальных транзакций.
Преподаватели курса — лидеры Distributed Lab: Павел Кравченко, соучредитель, криптограф; Ярослав Панасенко, Биткоин-кошельки; Юрий Астафьев, Биткоин-биржи; Богдан Скрябин, криптограф.
Программа курса будет состоять из следующих ключевых модулей:
Биткоин
- История возникновения и развития
- Принципы работы
Архитекура
- Как устроен блокчейн
- Транзакции и блоки
- Алгоритм консенсуса proof-of-work
- Криптографические механизмы
- Расширенные возможности
- Проверка и хранение транзакций, механизм SPV
- Атаки
Работа с ключами
- HD-кошельки
- Multisig
- Аппаратные кошельки
- Форматы хранения ключей
Блокчейн
- Hash
- Merkle tree
- Специальные типы транзакций
- Hard & Soft fork
- Ограничения блокчейна
- Публичный и частный блокчейны
- Различия алгоритмов консенсуса
- Принципы анализа безопасности систем
- Смарт-контракты
Приватность транзакций и децентрализация
- Анонимность в криптовалютах — подходы Dash, Monero, Zcash
- Миксеры криптовалют
- Устройство кольцевых и групповых подписей
- Однонаправленные аккумуляторы
- Доказательства с нулевым знанием
- Proof-of-stake, Delegated proof-of-stake
- Stellar Consensus Protocol
- Децентрализованные биржи
- Lightning network (off chain payment channels)
- Atomic Swap
- DAG — IOTA
Децентрализованные технологии
- DHT
- Bitmessage
- Tox
- Web of Trust
Токенизация
- Токенизация активов
- Классификация токенов
- Экономика токенов
- ICО
Для участия в курсе, необходимо зарегистрироваться на сайте и ожидать онлайн-подтверждения.
Старт программы 9 января в 18.30 (UTC+2)
Видео-лекции будут проходить в прямом эфире, слушатели получат доступ к записям видео-лекций и материалам курса.
Инфо-партнер курса — PaySpaceMagazine
В случае возникновения вопросов, пишите на имейл: contact@distributedlab.com
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