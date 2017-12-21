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С 9 января Distributed Lab запускает бесплатный онлайн-курс по блокчейн

21.12.2017 18:06

Онлайн-курс по блокчейн нацелен на повышение грамотности рынка относительно технологии блокчейн и криптовалют

онлайн-курс по блокчейн

Онлайн-курс по блокчейн стартует 9 января 2018

На курсе вы НЕ узнаете:

  • В какое ICO вложиться
  • Где купить майнер со скидкой
  • Как торговать биткоином
  • Где самые лучшие чаты с сигналами
  • Долго ли еще будет расти биткоин

Зато будет много глубокого материала — 30+ видео-лекций по 40 минут на все темы, начиная от того, как устроен Биткоин — до того, как работают алгоритмы конфиденциальных транзакций.

 

Преподаватели курса — лидеры Distributed Lab: Павел Кравченко, соучредитель, криптограф; Ярослав Панасенко, Биткоин-кошельки; Юрий Астафьев, Биткоин-биржи; Богдан Скрябин, криптограф.

Программа курса будет состоять из следующих ключевых модулей:

Биткоин

  • История возникновения и развития
  • Принципы работы
    Архитекура
  • Как устроен блокчейн
  • Транзакции и блоки
  • Алгоритм консенсуса proof-of-work
  • Криптографические механизмы
  • Расширенные возможности
  • Проверка и хранение транзакций, механизм SPV
  • Атаки

Работа с ключами

  • HD-кошельки
  • Multisig
  • Аппаратные кошельки
  • Форматы хранения ключей

Блокчейн

  • Hash
  • Merkle tree
  • Специальные типы транзакций
  • Hard & Soft fork
  • Ограничения блокчейна
  • Публичный и частный блокчейны
  • Различия алгоритмов консенсуса
  • Принципы анализа безопасности систем
  • Смарт-контракты

Приватность транзакций и децентрализация

  • Анонимность в криптовалютах — подходы Dash, Monero, Zcash
  • Миксеры криптовалют
  • Устройство кольцевых и групповых подписей
  • Однонаправленные аккумуляторы
  • Доказательства с нулевым знанием
  • Proof-of-stake, Delegated proof-of-stake
  • Stellar Consensus Protocol
  • Децентрализованные биржи
  • Lightning network (off chain payment channels)
  • Atomic Swap
  • DAG — IOTA

Децентрализованные технологии

  • DHT
  • Bitmessage
  • Tox
  • Web of Trust

Токенизация

  • Токенизация активов
  • Классификация токенов
  • Экономика токенов
  • ICО

Для участия в курсе, необходимо зарегистрироваться на сайте и ожидать онлайн-подтверждения.
Старт программы 9 января в 18.30 (UTC+2)

Видео-лекции будут проходить в прямом эфире, слушатели получат доступ к записям видео-лекций и материалам курса.

Инфо-партнер курса — PaySpaceMagazine

В случае возникновения вопросов, пишите на имейл: contact@distributedlab.com

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Рубрики: BitcoinBlockchainНовостиУкраина
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