Samsung Pay официально запустился в еще одной стране

Пока не заявлено, какие банки поддержат сервис в стране

Мобильное платежное решение Samsung Pay от южнокорейского технического гиганта сегодня дебютирует в Мексике.

Пользователям, которые хотят использовать сервис, для начала следует зарегистрироваться. После подтверждения аккаунта они смогут добавить в приложение свои кредитные или дебетовые карты, чтоб затем оплачивать покупки бесконтактно с помощью смартфона. Пока названия банков-партнеров в стране не раскрываются.

Samsung Pay совместим с несколькими моделями смартфонов, включая Galaxy A3 (2016/2017), Galaxy A5 (2016/2017), Galaxy A7 (2016/2017), Galaxy J5 Pro, Galaxy J7 Pro, Galaxy Note 5, Galaxy Note 8 , Galaxy S6 edge +, Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy S8 и Galaxy S8 +.

Корейская компания уже представила свой платежный сервис в ряде стран, включая Южную Корею, США, Китай, Испанию, Австралию, Сингапур, Пуэрто-Рико, Бразилию, Россию, Канаду, Таиланд, Малайзию, Индию, Швецию, ОАЭ, Швейцарию, Гонконг, Великобританию, Тайвань и Вьетнам.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что новый платежный сервис Garmin Pay запустился в четырех странах. Сервис бесконтактных платежей запустился в США, РФ, Швейцарии и Австралии.

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По материалам neowin.net