Samsung Pay расширил сотрудничество с одним из госбанков

Ожидается, что сделка подтолкнет развитие мобильных платежей в стране
Государственный Банк Индии, являющийся одним из крупнейших финучреждений страны, совместно с компанией Samsung анонсировал интеграцию платежной системы Samsung Pay с дебетовыми картами.
Это позволит держателям дебетовых карт Государственного Банка Индии совершать платежи со смартфонов Samsung через PoS-терминалы различных магазинов и заведений.
Samsung Pay использует технологию Magnetic Secure Transmission (MST), позволяющую пользователям осуществлять платежи со смартфонов Samsung оффлайн без необходимости в физической карте.
Платежный сервис доступен на ряде телефонов Samsung, включая Galaxy S8, Galaxy S8 +, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7, Galaxy S6 Edge +, Galaxy Note 5, Galaxy A5 (2016 и 2017), Galaxy A7 (2016 и 2017) и Galaxy A9 Pro.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Apple Pay выходит на новые рынки. Компания Apple расширит охват своего платежного сервиса до 20 стран.
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По материалам thepaypers.com