Shell внедряет современные методы оплаты на своих АЗС в США

Миллионы автомобилистов, заправляющихся на Shell в США, теперь могут платить за топливо своими мобильными устройствами, используя либо приложение Shell, либо приложение Chase Pay. Мобильные платежи сэкономят клиентам время и сделают процесс покупки более удобным, а с помощью дисконт-программы Fuel Rewards они смогут экономить еще и средства. Безопасность транзакций гарантирует Chase Pay.

При использовании фирменного приложения или Chase Pay для заправки транспортного средства, клиенту достаточно посмотреть на номер заправочного пистолета и ввести его. В результате, клиент получит трехзначный код, который надо будет ввести на бензоколонке для начала процесса заправки.

Клиенты также могут совершать покупки в магазинах Shell, используя это приложение.

Сидни Кимбалл, вице-президент по розничной торговле в Северной и Южной Америке, отметил, что компания Shell поддерживает внедрение новых технологий, обеспечивающих клиентам комфорт и улучшенный опыт заправки автомобилей. Также он добавил, что компания гордится результатом сотрудничества с Chase.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ашан запускает приложение для мобильных платежей. Auchan Retail Italia, в сотрудничестве с Mastercard, запустила новое мобильное платежное приложение AuchanSpeedy. Благодаря использованию приложения AuchanSpeedy клиенты смогут сканировать продукты в магазине и оплачивать их со своего телефона.

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